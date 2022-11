Uitbouw Helmond mag blijven staan van Raad van State

GGD-prikloca­tie Bladel is een schot in de roos; ‘Dit hadden ze veel eerder moeten doen’

BLADEL - Inwoners van Bladel en Eersel zijn vol lof over de nieuwe tijdelijke priklocatie van de GGD in Bladel. ,,Heel fijn dat we vlak bij huis terecht kunnen”, klinkt het telkens weer in cultureel centrum Den Herd. ,,Dit hadden ze veel eerder moeten doen.”

21 november