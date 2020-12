Uitbreidingsplannen van Hockeyclub Helmond weer helemaal van de baan: ‘Er is geen nut en noodzaak’

De roep om meer ruimte is er al zeker een jaar of vijftien, maar nog altijd kan Hockeyclub Helmond niet beschikken over twee extra velden en parkeerruimte. En zoals de zaken er nu voor staan, blíjft dat ook zo. De gemeente Helmond vindt dat de vereniging, met op dit moment zo'n 1.100 leden, geen gegronde reden heeft om uit te breiden. ,,Nut en noodzaak zijn er niet”, vertelt sportwethouder Harrie van Dijk. ,,Op basis van het aantal leden dat HC Helmond heeft, kunnen ze vooruit.”