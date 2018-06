Uitgebrand busje met drugsafval aangetroffen in sloot Aarle-Rixtel

AARLE-RIXTEL In het buitengebied van Aarle-Rixtel is in de nacht van dinsdag op woensdag een wit bestelbusje met drugsafval brandend achtergelaten door onbekenden.

Het voertuig was gedumpt op een onverharde weg achter een spoorboom, langs de Beekseweg. De brand was snel geblust, personen zijn er niet aangetroffen. In het busje zit volgens een politiewoordvoerder tenminste een vat en meerdere jerrycans met drugsafval. Het is echter moeilijk te zien, omdat het busje half in de sloot is beland.

Zeer waarschijnlijk is ook drugsafval in de sloot gelekt. Het waterschap is daarom ook in kennis gesteld. Dat zal de sloot mogelijk willen afdammen om verdere lekkage tegen te gaan.