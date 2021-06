Uitkomst enquête over omstreden zonnepark Stiphout: 70 procent is tegen; hoe nu verder?

Eva Brink geeft yogalessen en tankt spiritueel bij in achtertuin van ouders

7:15 HELMOND - Vijf jaar lang woonde ze in Spanje om haar grote droom waar te maken; een plek creëren waar je tot rust kan komen, ook door middel van yoga. Maar toen haar avontuur door corona werd afgebroken, besloot Eva Brink dit in Nederland op te zetten. Zo is de Deeltuin geboren.