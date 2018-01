Uitslaande woningbrand in Helmond: bewoonster naar ziekenhuis

De bewoonster is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook had ingeademd. Twee kinderen konden het pand veilig verlaten. De brand brak rond 16.20 uur uit op de zolder van de woning, volgens de brandweer vermoedelijk in de wasmachine of droger. De brand was binnen een halfuur onder controle. De bovenverdieping van de woning liep grote schade op en ook in de rest van het huis is rook- en waterschade ontstaan. De brandweer kwam ter plaatse met twee blusvoertuigen en een hoogwerker.