Uitvaart om nooit te vergeten tijdens Keieklets in Helmond

Een lach en een traan bij De Streupers in De Rips

13:23 DE RIPS - ,,Daar gaat ie weer,” het wordt tonprater Willem Lutters allemaal even iets teveel tijdens zijn laatste woorden als ‘Kennie Reizen’. Overmand door emoties neemt Lutters een minutenlange staande ovatie in ontvangst. Het is een niet alledaags beeld bij een Bonte Avond, maar wie de situatie kent van Lutters kan er alleen maar respect voor hebben dat hij het podium betrad in partycentrum D’n Eik in De Rips. Bij zijn vriendin is vorig jaar de ziekte van Lyme geconstateerd, in een rolstoel kijkt ze trots naar het optreden van haar partner.