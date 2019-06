‘Uitzonderlijke’ gijzeling door rechtbank duurt voort: vriendin Helmondse moordverdachte langer vast

De partner van Helmonder Ad K. wordt al sinds vorige week maandag vastgehouden door de rechtbank. Vrijdag werd dat voorarrest voor de tweede keer verlengd met twaalf dagen. Ze wordt ‘gegijzeld’, zoals dat in juridische kringen wordt genoemd. „Dit is heel uitzonderlijk”, zegt haar advocaat Sultan Kat. „Ze gebruiken het als pressiemiddel om mijn cliënte te laten getuigen, maar dat wordt zelden ingezet.”

Volgens Kat is het niet zo dat de vrouw weigert te getuigen. „Ze wordt naar bepaalde gesprekken tussen twee andere mensen gevraagd die maanden geleden hebben plaatsgevonden. Zij kan dat niet plaatsen. Bij één fragment van een gesprek kreeg ze meer van de context te horen en kon ze wel antwoord geven op vragen. Maar bij latere fragmenten moest ze het met een paar zinnen doen. Dus wist ze niet waar het over ging. Dat word niet geloofd. Ze heeft vrijdag weer verklaard dat ze er niet meer over kan vertellen.”

Undercoveragenten

Het zou onder andere gaan om gesprekken van ongeveer anderhalf jaar geleden. De vrouw, oorspronkelijk afkomstig uit Lieshout, woont op een woonboot in Nederhemert. Partner K. kwam daar veelvuldig op bezoek. Zonder dat het stel het wist, kwamen ze in die periode in contact met twee undercoveragenten. Die deden zich voor als zware criminelen die op zoek waren naar een nieuwe partner.