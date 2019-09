‘Under the bridge’ in Helmond draait zondag alles om hiphop

Onder een brug, langs een kanaal: veel rauwere decors zijn in Helmond niet te vinden. Perfect dus voor een evenement dat draait om muziek, kunst en sport die zijn ontstaan in de grote stad, zo dacht organisator Hans van den Berkmortel. De vijfde editie van het festival Urban Matterz verhuist zondag de buitenactiviteiten van het terrein voor de Cacaofabriek naar het centrum van Helmond.

Van 10.00 tot 18.00 uur krioelt het onder de brug van de urban artists. Zoals elk jaar bij Urban Matterz kan het publiek komen kijken naar demonstraties en wedstrijden van BMX-fietsers, skateboarders, graffiti-spuiters en breakdancers.

Gauswheel

Bezoekers - jong en oud- mogen zelf ook ondervinden hoe het is om bijvoorbeeld te rijden met een gauswheel (soort step met een groot wiel). Het suppen (staand surfen met een peddel) over het kanaal is geschrapt, vanwege de aanwezigheid van blauwalg. Wel zijn er workshops waarbij deelnemers kunnen leren freerunnen of breakdancen. Verder ook te doen: basketbal, voetbal in een pannakooi en pumptrack, waarbij fietsers over een parcours mogen racen.

„We verwachten veel van de nieuwe locatie”, zegt Van den Berkmortel. „We kunnen er groeien en in de toekomst uitbreiden richting Speelhuis en Havenpark. Zo kunnen we in de buurt komen van het aantal bezoekers dat Jazz in Catstown ooit had. Helmond heeft zo'n regio-overstijgend evenement nodig.”

Naast alle sportieve activiteiten is voor liefhebbers van hiphop ook het een ander te genieten. Zo strijden human beatboxers om de Nederlandse titel en strijden skaters om winst tijdens het NK miniramp, ofwel skateboarden in een lage, u-vormige schans. Op het terrein is ook een markt ingericht met allerlei producten die iets met ‘urban’ te maken hebben: van spuitbussen tot kleding en platen.

Pioniers

Op zaterdagavond treden tal van oude hiphopgrootheden op in De Cacaofabriek. Deze avond is uitverkocht. Bijzonder: documentairemakers van de BBC zijn aanwezig vanwege de grote verzameling pioniers die hun opwachting maken.