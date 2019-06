Undercoveractie tegen Helmondse moordverdachte toegestaan, aldus rechtbank

De officier van justitie pakte in de procedurele zitting donderdagochtend uit met veel steunbewijs. Ad K. had zijn verhaal zeker niet alleen tegen de undercovers verteld. Zijn vriendin noemde hem een moordenaar, hij zei tegen haar dat hij mogelijk veel jaren zou moeten ‘zitten’. Een vriend hoorde hem praten over flashbacks van een moord. En ook tegen een ex had hij gezegd dat hij iemand had vermoord. Dat was ‘niet leuk’, en draaide om een handelsfout die uitliep op een ruzie.