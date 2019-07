Uniek Helmond-verbod voor Eindhovense dealer

DEN BOSCH - Een Eindhovense drugsdealer mag zich twee jaar lang niet in Helmond laten zien. Gaat hij de gemeentegrens toch over, dan moet hij per keer twee weken de gevangenis in. Het is hoogstwaarschijnlijk de eerste keer dat een rechtbank zo vonnist, liet Justitie weten.

De Bossche rechters gingen in op een eis van officier van justitie Stijn Revis. Die zag dat harddrugsdealer Sherwin W. (25) er alles aan deed om zijn klanten verslaafd te krijgen én te houden. Beginners kregen hun spul op de pof. Eenmaal verslaafd stuurde hij ze ‘speciale aanbiedingen’. De drugs kwam hij keurig thuis afleveren. Omdat Sherwin in het Helmondse handelde, wilde Revis hem ‘losweken van zijn klantenkring’ en eiste een uitgebreid gebiedsverbod, voor twee jaar en met onmiddellijke ingang.

De rechtbank nam die eis over, net als de negen maanden cel die Revis ook vroeg. Ze vond ‘het van belang dat verdachte in de gemeente Helmond geen fysiek contact kan leggen met afnemers van verdovende middelen’.

Justitie kan in haar databank slechts drie andere locatieverboden vinden in drugszaken sinds 2000. Daar ging het om wijken, niet om een hele gemeente. Deze uitspraak noemt ze ‘uitzonderlijk’.

Blij

Het openbaar ministerie is blij met het vonnis. “Dit leek ons een effectieve maatregel. We gaan het uiteraard per zaak bekijken, maar sluiten niet uit dat deze eis vaker gaat komen in de toekomst.” Locatie- en gebiedsverboden komen regelmatig voorbij in de rechtbank, maar meestens gaat het dan om zedenzaken, huiselijk geweld of vetes. Daders moeten dan wegblijven bij hun slachtoffers. Dat om herhaling te voorkomen en angst en/of trauma’s tegen te gaan.

In andere gevallen gaat hem om veelplegers die weg moeten blijven uit het (winkel-)centrum. Ook het stadion- en uitgaansverbod kunnen worden opgelegd, maar dat is dan in weekeinden of op speeldagen. Een jarenlang gemeenteverbod is niet te vinden.

Shisha-lounge

Eindhovenaar Sherwin W. liep bij toeval tegen de lamp. Hij werkte achter de bar van een shisha-lounge die in de gaten werd gehouden door undercover-agenten voor een andere zaak. Ze zagen dat klanten soms naar Sherwin toeliepen, hem geld gaven, ‘iets’ in handen gedrukt kregen en daarna snel naar de toilet gingen.