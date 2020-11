Vaarwel uitzicht, hallo megafabriek in je achtertuin: woede en onbegrip in Asten

ASTEN - De emoties lopen hoog op bij Maria en Linda Hoefnagels. Met een trilling in de stem en vechtend tegen de tranen vertellen ze over hun bezwaren tegen de komst van de grote fabriek SHI in hun achtertuin.

Al ruim een eeuw is de boerderij op de Oliemolen aan de rand van het dorp in bezit van de familie Hoefnagels. Vooral de tuin en het bijbehorende uitzicht waren voor dochter Linda (42) een belangrijke reden om 3,5 jaar geleden met haar gezin terug te keren vanuit Heusden naar haar geboortegrond. Als het aan de Astense politiek ligt verdwijnt het uitzicht en komt er een bedrijfshal ter grote van drie voetbalvelden en veertien meter hoogte in hun achtertuin.

,,Ik ben diep teleurgesteld, ons woongenot wordt afgenomen”, geeft moeder Maria (70) aan. Diezelfde teleurstelling is ook te horen wanneer haar dochter het woord neemt. Ze heeft zich verdiept in de zaak en de honderden bladzijdes aan bijlages gelezen, maar wordt er moedeloos van. ,,Ik krijg het gevoel alsof niemand naar ons wil luisteren.”

Ingesloten

Lange tijd was het genieten van de ruimte voor de familie Hoefnagels. Als klein kind speelde Linda vaak in de achterliggende wei met uitkijk op de snelweg. Toen er een gebrek was aan bedrijfsruimte werden pal voor hun huis al bedrijven gebouwd, met de dreigende komst van SHI wordt het woonhuis ingesloten. ,,Het is mij echt niet duidelijk waarom de politiek SHI zo graag in Asten wil houden.” Naast het verdwijnen van de uitzicht heeft het ook financiële gevolgen. We krijgen het huis nooit meer verkocht.”

Naast moeder en dochter waren er deze week in een commissievergadering van de gemeente nog twee sprekers die zich zorgen maakten over de komst van SHI. Zowel Jan van de Boomen van Vinken Caravans als Antonie van Baars van de gelijknamige smederij ziet op tegen de verwachte verkeersdrukte.

Quote Ik kan het nooit voor iedereen goed doen Wethouder Henk van Moorsel (Algemeen Belang)

Bovendien hekelen zij het gebrek aan communicatie met omwonenden van SHI. Volgens de Astense politici heeft SHI er echter alles aan gedaan om in dialoog met hen te komen, maar was dit vanwege het coronavirus niet mogelijk. Tevens was het feit dat er meer werkgelegenheid komt een belangrijk punt.

Wel willen de politici dat er gekeken wordt of de muren van het pand bekleed kunnen worden met planten om zo een mooiere uitstraling te krijgen. Wethouder Henk van Moorsel (Algemeen Belang) had begrip voor de sprekers, maar gaf aan ‘het nooit voor iedereen goed te kunnen doen.’

Al heeft ze het gevoel heeft niet gehoord te worden, Linda Hoefnagels blijft strijdvaardig. ,,Ik blijf procederen en desnoods tot aan de Raad van State.”