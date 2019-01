Vader van verongelukte Levi (14) verliest vertrouwen dat gestolen telefoon van zoon terugkomt

HELMOND/EINDHOVEN - De telefoon van de verongelukte Levi Thoonen (14) die in oktober bij een straatroof in Helmond werd ontvreemd van vader Berry Thoonen, komt zeer waarschijnlijk niet meer terug. ,,Het wordt een lastig verhaal, maar je blijft altijd de hoop houden dat iemand hem nog terugvindt”, zegt Berry donderdag tegen het ED.

Berry Thoonen werd in de nacht van zaterdag 20 oktober op brute wijze overvallen in de binnenstad van Helmond. Twee jongere mannen bedreigden hem met een mes en gingen er met zijn zwarte iPhone 7 vandoor. Deze telefoon was van zijn zoontje Levi en is dus van grote emotionele waarde. Levi overleed ruim anderhalf jaar geleden aan de gevolgen van een waterscooterongeluk.

Weinig beweging

Volgens Berry zit er maar weinig beweging in het onderzoek. Een paar weken geleden had hij voor het laatst contact met de politie. ,,Ze zijn er nog steeds mee bezig, maar iedere dag dat er geen nieuws is wordt de kans kleiner dat de telefoon ooit nog terugkomt”, verzucht de Helmonder. Hij hoopt nog altijd op een wonder. ,,Je denkt er toch iedere dag aan. Er zit veel emotie in zo’n telefoon.”

Berry zegt in het duister te tasten over de huidige locatie van de iPhone. ,,Dat ding kan echt overal zijn. Ze kunnen hem ook al weggegooid hebben. Dan is het sowieso al einde verhaal.” Een paar dagen na de straatroof dook het toestel nog op in Eindhoven. Daar werd een signaal via een speciale app opgepikt. Maar vanaf dat moment loopt het spoor dood.

Geldbeloning

De familie startte na de diefstal zelf ook een zoektocht en loofde een geldbeloning uit voor de gouden tip. Een Facebook-bericht van de dochter van Berry werd massaal gelezen en verder verspreid. ,,Misschien heeft de dader toch nog een greintje menselijkheid en een hart zodat mijn vader zijn speciale herinnering aan zijn zoontje terug krijgt”, schreef ze onder meer.