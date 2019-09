Vakantie geschrapt, Yorrit (4) snapt er niks van

Poll Zelfs op parkeerter­rein van ziekenhui­zen in Zuid­oost-Bra­bant is roken straks taboe

10:14 EINDHOVEN/HELMOND - Nog eventjes kan er gepaft worden in de rokersruimten in en rond ziekenhuizen in de regio. Nog eventjes, want per 1 oktober voeren het MMC en het St. Anna een algeheel verbod in. De andere ziekenhuizen in de regio volgen later.