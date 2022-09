Vakantie zit erop voor nieuw college in Helmond: er liggen bakken met werk te wachten in de stad

Helmond groeistad

Het nieuwe stadsbestuur meldt het met trots in het eigen ‘ambitieakkoord’: ,,De bouwkranen beheersen het straatbeeld.” Helmond wil groeien, groeien en nog eens groeien. In 2028 wil de stad meer dan 100.000 inwoners hebben. En in 2040 moeten er maar liefst vijftienduizend extra woningen zijn gerealiseerd in de binnenstad en in Brainport Smart District. De vraag is hoe reëel dat daadwerkelijk is.