Vakbonden verwerpen loonoffer Vlisco, bedrijf moet nu wachten op overheidssteun

Kijk mee en stel vragen in livege­sprek met KBO Nederland en artsen van het Catharina Ziekenhuis

13:22 EINDHOVEN - Nu heel de wereld in de ban is van het coronavirus, is de behoefte aan duiding en expertise groot. Kijk vrijdagavond om 19.00 uur mee op onze site en stel vragen tijdens het livegesprek in samenwerking met KBO Brabant en het Catharina Ziekenhuis.