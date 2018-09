Valpreventie in Helmond:

Geen losse kleedjes en niet haasten

HELMOND - Een bewoonster heeft binnenshuis al meerdere keren haar evenwicht verloren. Het resultaat: twee gebroken armen en een gebroken heup. Dit voorbeeld onderstreept het belang van de presentatie in woonzorgcentrum Alphonsus in Helmond. Daar hield de cliëntenraad van Savant een informatiemiddag over valpreventie.