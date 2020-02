Van de NSB-burgemeester van Helmond is nog geen enkele foto gevonden

Geen ‘glozzies’ meer van Sanders Byoux

28 februari HELMOND - Het is alle hens aan dek voor Hanny Sanders en haar secondant Monique van Lierop. De gehalveerde prijzen bij Sanders Byoux in de Elzaspassage lokken tal van klanten die nog even een horloge of armbandje op de kop willen tikken, voordat de sieradenwinkel zaterdag 29 februari de deuren sluit.