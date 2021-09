Van de Werff nieuwe lijsttrekker Helder Helmond

Clubs en disco's blijven dicht: 'Een nachtclub is geen avondclub’

18 september EINDHOVEN - Clubs en discotheken blijven na middernacht gewoon gesloten. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat was aangespannen door belangenvereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) tegen de Staat. ,,Zonde", vinden clubeigenaren in de regio.