Van Dik Hout in juli in kasteeltuin Helmond

Daredevils opent op 6 juli de nieuwe reeks gratis concerten met een keur aan punkrock-covers. Na Van Dik Hout is het op 20 juli de beurt aan latin-band Timbazo. Op 27 juli zorgt Soul Machine voor een serie soul- en funkhits zoals ze in de jaren 60, 70 en 80 gespeeld werden. Nog meer swingmuziek op 3 augustus, als Massada het Helmondse kasteelpark aandoet: Latijns-Amerikaanse ritmes en percussierock overgoten met een Moluks sausje. Weer een week later speelt Band with Benefits rockmedleys met covers van onder meer Bon Jovi, AC/DC, Queen en Meatloaf. Michael Jackson-tributeband This is Jackson sluit de concertreeks op 17 augustus af.