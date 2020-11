Van donkere kolos naar flitsende flexwerkplek; Het Atelier in Helmond is bijna klaar

Het was jarenlang een nauwelijks gebruikte betonnen kolos waar amper een zonnestraaltje binnendrong, binnenkort baden flexwerkers er onder werktijd in het daglicht. Over enkele weken is Het Atelier in Helmond klaar voor gebruik.

Vaak is het zo dat een architect ontwerpt en een bouwvakker diens idee gestalte geeft, maar in Het Atelier aan de Vlamovenweg gaan ontwerpen en de handen uit de mouwen steken hand in hand. Zo loopt illustrator Guy Verbeek op donderdagochtend met verfspatten op zijn hoodie rond. Hij bepaalt het aanzicht van de bewegwijzering van het verzamelatelierpand in wording – onderdeel van de Brainport Human Campus, maar is ook niet te beroerd om zelf de muren van een likje verf te voorzien.

Een extreme make-over

Een extreme make-over, zo kun je de gedaantewisseling van het zo’n tien jaar geleden opgeleverde gebouw aan de Vlamovenweg wel noemen. Er zetelde een beveiligingsbedrijf en er werd aan vechtsport gedaan, verder was het bedrijfspand verlaten en donker. Dat kan anders, dacht Driessen Groep. Het uitzendbureau wil externen en zzp’ers in zijn netwerk een vaste werkplek bieden: Driessen kocht drie jaar geleden het bouwwerk om er een zenuwcentrum voor maximaal tweehonderd aan het eigen bedrijf gekoppelde werkers van te maken. Het ontwerp werd uitbesteed aan interieurarchitectenbureau Hal2, dat creatievelingen uit de regio om zich heen verzamelde. ,,Het was een betonnen doos’’, omschrijft Bart Waasdorp (Hal2) de vroegere toestand. ,,Driessen vond het een lelijk gebouw. Wij zagen er potentie in.’’

Quote Driessen vond het een lelijk gebouw. Wij zagen er potentie in Bart Waasdorp, Hal2

En niet alleen Waasdorp. Met nog een paar weken voor de opening heeft Het Atelier een bijna volledige bezetting.

Waasdorp nam de handschoen op. Samen met enkele jonge ontwerpers en makers verbouwde hij het pand grondig. ,,We kennen elkaar via de Dutch Design Week en herkennen elkaars specifieke talenten.’’ Twee jaar later is er van dat grauwe betonnen gevaarte van weleer niets terug te zien: transparantie en frisse kleuren slaan de klok.

Kop koffie en krantje

Het kloppend hart van het nieuwe Helmondse verzamelpunt voor ontwerpers is een atrium. Onder meer René Vullings (Studio Maatwerk) en Guy Verbeek (What a guy) leefden zich er uit. Na gedane arbeid kunnen de flexwerkers er nog even ontspannen met een kop koffie en een krantje. Deze centrale ruimte vormt er een verbindingspunt. ,,Uit oude tekeningen bleek dat de twee ingangen vroeger niet met elkaar verbonden waren’’’, ontdekte Waasdorps collega Geert Willems. Inmiddels wel. Willems: ,,Maar het is geen rechte lijn. Zo drukt de bouwkundig bedenker (Floor Frings, red.) haar eigen stempel op het ontwerp.’’

Volledig scherm Binnenkijken bij Het Atelier. © René Manders/DCI Media

Ambacht en hergebruik lopen als een rode draad door het gebouw. Zo zijn wandschilderingen een verwijzing naar het rijke Brabantse gildeverleden en zijn complete prefab houten buitenwanden zijn in het bouwsel verwerkt.

Nog een mooi voorbeeld van hergebruik is in een toekomstige vergaderruimte in de kelder te zien. Willems wijst naar een houten tafelblad. ,,Dit was de vloer van een bowlingbaan.’’ Ook heeft de vangrail van een snelweg een nieuw leven gekregen in Het Atelier.