Van Jyväskylä via Helmond naar Lyon, maar werk van ROC-studenten eerst te zien tijdens GLOW

De studenten van de opleiding interieurbouw en ruimtelijke vormgeving zijn vier weken in de weer geweest met garen en hout en andere materialen die het milieu niet nodeloos belasten. Want dat is een van de doelen die Craig Morrison, de internationale kunstenaar achter The Beacon, nastreeft.

Het project dat het Finse Jyväskylä, het Franse Lyon en Eindhoven (Helmond) met elkaar verbindt, jaagt ook een sociaal doel na; inwoners van die steden stimuleren om na te denken over het gebruik van duurzame materialen in huiselijke omgeving. The Beacon stond al in Jyväkskylä en verhuist na Eindhoven naar Lyon, alledrie steden met een eigen lichtfestijn.

Studentenopdracht

Frank Willems, docent op het ROC Ter AA en mede-eigenaar van atelier MCFW, hoefde op de vraag van de GLOW-leiding niet lang na te denken; ja, hij wilde graag aan de slag met de Beacon. Hij heeft het in handen gegeven van tweede- en derdejaarsstudenten op de Helmondse scholengemeenschap.

Onder de foto: oplichtend draad

De jongeren van interieurbouw zetten zich aan het maken van driehoeken, die van ruimtelijke vormgeving zorgden voor het inweven van die driehoeken. ‘Met draad dat oplicht bij blacklight.’ De spreekwoordelijke puntjes worden nu op de i gezet, waarna het kunstwerk naar Eindhoven verhuist.

Het is voor deze studenten de eerste keer dat ze aan de slag gaan met een concreet bouwproject dat ze straks met eigen ogen in het Anne Frankplantsoen kunnen aanschouwen. Een leerzame opdracht, aldus docent Willems: „Op deze manier ervaren de scholieren wat er allemaal bij komt kijken als je project ook daadwerkelijk tentoongesteld wordt. Zo moet je te allen tijde in staat zijn om van je plan af te kunnen wijken. De best mogelijke manier om dat te leren, is door er in praktijk mee om te gaan.”

Lyon

Vanaf aankomende zaterdag tot en met zaterdag 19 november is de Beacon te bewonderen tijdens GLOW 2022. Er is bewust voor het Anne Frankplantsoen gekozen. „Het uitgangspunt van The Beacon is mensen ervan bewust laten worden dat ze gebruikmaken van duurzame materialen. Daarom is het passend dat dit project zichtbaar is in een park omgeven door groen”, aldus Willems.

Als GLOW ten einde is, verhuist het kunstwerk dus naar Lyon, waar lokale groepen het opnieuw uitbreiden en daar weer tentoonstellen.