Van uittrekselboeken kopiëren tot prentenboeken 'swipen’: Dianne Timmers zag veel veranderen in de bieb

HELMOND - De bibliotheek was niet meer dan ‘een rij boeken’ toen Dianne Timmers werd van de bieb in Deurne. Na 39 jaar in het bibliotheekwerk gaat ze met vervroegd pensioen. ‘Wat heb ik veel meegemaakt en mogen doen.’

De opdracht toen Dianne Timmers (64) uit Sint-Oedenrode in 1985 als directeur in Deurne werd aangesteld, was: de bouw van de nieuwe bieb voorbereiden. Toen ze twintig jaar later, na de fusie in 2005, manager werd bij Bibliotheek Helmond-Peel stond het gebouw er nog niet.

„Bij de opening in 2007 zei burgemeester Daandels dat hij niemand ontmoet had die zo vasthoudend was als ik. De bieb draaide heel goed en ik wilde dat die de plek en faciliteiten kreeg die ze verdiende. We wisten toen niet dat het maar voor negen jaar zou zijn.”

Niet altijd met de neus in de boeken

Het is nu tijd voor andere dingen. Van collega's heeft Timmers bij haar afscheid een dik boek gekregen met foto's van haar jaren in de bibliotheek. Veel van de kleine vestigingen zijn al jaren gesloten, sommige mensen op de foto's al lang uit haar leven. Het maakt haar niet weemoedig. „Eerder trots. Wat heb ik veel meegemaakt en mogen doen.”

Dat Timmers de bibliotheekacademie ging doen en ook afmaakte, was niet omdat ze als kind altijd met haar neus in de boeken zat. „Ik las wel, maar niet overdreven veel.” Het was meer dat ze zich voornam dit nu eens af te maken, nadat ze de opleiding fysiotherapie en het conservatorium na een blauwe maandag voor gezien hield. Het bleek een schot in de roos. „Ik voelde me thuis bij de bieb.”

Timmers studeerde in 1982 af aan de bibliotheekacademie en werd meteen als leidinggevende aangesteld bij een kleine vestiging in Werkendam. Drie jaar later volgde Deurne. Bij beide kwam ze in bouwprojecten terecht. „Dat vind ik leuk: nieuwe piketpaaltjes slaan en de bieb weer aan de man brengen.”

Prentenboeken 'swipen’

Want de bibliotheek is tegenwoordig veel meer dan ‘de rij boeken’ die het vroeger was. Timmers noemt het taalcafé als voorbeeld. „De maatschappelijke functie is enorm gegroeid. De bibliotheek is een ontmoetingsplek. Het is zo'n beetje de enige plek waar je binnen kunt lopen en de hele dag kunt blijven zitten zonder dat iemand vraagt wat je wilt kopen.”

Er is veel veranderd. Timmers ziet wel eens jonge kinderen die prentenboeken proberen te 'swipen’. „Door collecties op basisscholen zijn boeken voor kinderen binnen handbereik, dat is een groot voordeel. Jongeren lezen nog wel, maar op een andere manier.” Ze herinnert zich de rijen jeugd met uittrekselboeken voor het kopieerapparaat in de jaren 90 als er boekverslagen moesten worden ingeleverd. „Dat is niet meer en gelukkig maar, want wat voegde dat nou toe?”

In de buurt in de kroeg

Ontmoetingen met schrijvers zijn in haar ogen veel waardevoller. Zelf heeft Timmers fijne herinneringen aan Jan Wolkers. „Een hele warme persoonlijkheid, oprecht geïnteresseerd. Kees van Kooten bleef in Hotel Goossens slapen en heeft er daarna een verhaal over geschreven.”

Midas Dekkers was vijf minuten voor aanvang nog niet aanwezig. „We belden zijn vrouw, maar die zei dat we ons geen zorgen moesten maken. ‘Hij zit waarschijnlijk ergens in de buurt in de kroeg.’ Het was nog waar ook.”