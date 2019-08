Van voetballiefde tot stedenband in Helmond?

Par­ty-plas­tic passé bij festival Misty Fields in As­ten-Heus­den

8:30 ASTEN-HEUSDEN - Marcel Liebrechts houdt niet van rondslingerende sigarettenpeuken. Het duurt jaren voor ze vergaan en ze zijn slecht voor het milieu, weet het bestuurslid van muziekfestival Misty Fields in Asten-Heusden. „Wij balen echt ontzettend van die dingen. We willen geen peuken meer hoeven rapen.” Hij lacht, maar meent het wel. Vriendelijk verzoek dus of bezoekers die roken gebruik willen maken van de asbakken in de vorm van staande vaten met zand erop.