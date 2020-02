Vanaf het najaar in een zelfrijdende bus van station Brandevoort naar de Automotive Campus in Helmond

HELMOND - Tussen station Brandevoort en de Automotive Campus in Helmond gaan vanaf komend najaar zelfrijdende minibussen rijden. Het is een proef van drie maanden.

Helmond is een van de vijf Europese steden waar autonome shuttle services worden getest dit jaar. Drie consortia vanuit het Europese project Fabulos hebben daartoe een contract ondertekend. Voordat de zelfrijdende voertuigen de weg op gaan, moet wel zeker zijn dat aan alle veiligheidseisen voldaan kan worden.

Als alles volgens planning verloopt kunnen treinreizigers in het najaar op station Brandevoort in een minibusje zonder chauffeur stappen. Dat zal ze dan, rijdend tussen het normale verkeer, naar de Automotive Campus brengen.

Tijdens de proefperiode worden drie verschillende zogenoemde autonome shuttle-service-oplossingen getest in vijf Europese steden. De eerste testen met zelfrijdende minibussen vinden in het voorjaar plaats in Gjesdal (Noorwegen), Helsinki (Finland) en Tallinn (Estland). In het najaar zijn er proeven gepland in het Griekse Lamia en in Helmond.

Iedere stad zijn eigen uitdagingen

Iedere stad heeft zijn eigen uitdagingen. In het bergachtige Gjesdal is er een helling van 12 procent. In Lamia moet de zelfrijdende wordt gekeken hoe de minibus zich gedraagt bij hoge temperaturen. In Helsinki passeert de route het op één na drukste treinstation van het land. In Tallinn wordt getest bij een vliegveld en is het ‘normale’ busverkeer een aandachtspunt. En in Helmond moet rekening worden gehouden met de vele fietsers.

Het doel van Fabulos is duurzame vervoersoplossingen bieden voor korte afstanden. Bijvoorbeeld van een treinstation naar het centrum of een bedrijvenpark. In Helmond ligt twee derde van de stad binnen één mijls-afstand (zo'n 1,6 kilometer) vanaf één van de vier NS-stations.