Vandalen slaan ruit auto in en doen mislukte poging tot brandstichting in Helmond

Veel Helmond Sport-supporters verlengen nu al hun seizoen­kaart: ‘Dé manier om club meer lucht te geven’

19:03 De diverse supportersgroeperingen van Helmond Sport geven een signaal af door in deze onzekere tijd in grote getale hun seizoenkaart te verlengen. De coronacrisis hakt er stevig in bij profclubs. ,,Dit is dé manier om de club nu meer lucht te geven”, stellen de supporters in een statement.