Vandalen steken fiets in brand in Helmond

video Polen in Helmond vieren de Dag van het Kind, en iedereen mag meedoen

20:23 HELMOND - Poolse kinderen krijgen op 1 juni cadeautjes vanwege de Dag van het Kind. In de Helmondse wijk Rijpelberg wonen veel Polen. „Maar dat feest hadden we hier niet. Dit is toch ook leuk voor de Nederlandse kinderen?”