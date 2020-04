Vandalen steken klein bankstel in brand van gesloopte boswachterswoning bij Helmond

Verse lokale producten plots hip: ‘De kippen kunnen het maar net bijhouden’

20:20 EINDHOVEN/HELMOND - Het ‘gedoe’ bij de supermarkten, het besef van gezonde voeding en omdat we thuis meer tijd hebben om te koken stuwen de verkoop in de boerderij- en streekwinkels op. Bovendien help je de lokale ondernemers er mee.