Vandalen vernielen ruiten en breken in één nacht 7 keer in bij bedrijven in Helmond, Lieshout, Mierlo en Nuenen

REGIO HELMOND - Bij bedrijven in Helmond, Lieshout, Mierlo, Gerwen en Nuenen zijn in de nacht van woensdag op donderdag maar liefst 7 (pogingen tot) inbraken gepleegd. Er sneuvelden flink wat ruiten.

Dat laat de politie vrijdag weten via Facebook. Er worden getuigen gezocht om de inbraken op te lossen. Waarschijnlijk staan ze in verband met elkaar en was het de daders te doen om de kassa-lades.

De eerste melding kwam om 2.11 uur binnen vanuit Helmond. Daar werden bij het pand van een voetbalclub aan de Braakse Bosdijk een raam en rolluik vernield. De daders kwamen niet binnen.

De volgende melding kwam om 2.40 uur vanuit Lieshout. Ook daar was een ruit vernield van een kappperszaak aan de Kuiperstraat. Dat zou gebeurd zijn met een stoeptegel. In Mierlo bleek later een ruit ingeslagen te zijn van Budgetfietsen.

Daarna volgde weer een melding uit Stiphout. Rond 4.50 uur sneuvelde daar een ruit van een wijnkoperij aan de Dorpsstraat, ook die bleek ingegooid met een grote kei.

Daarna trokken de daders door naar de gemeente Nuenen. In Gerwen is een betonnen blok door de ruit van een café aan de Heuvel gegooid. In Nuenen is de deur van een delicatessenzaak aan de Vincent van Goghstraat ingegooid met een grote steen. De laatste melding kwam rond 7.00 uur vanaf de Berg, waar nog een ruit van een lunchroom sneuvelde.