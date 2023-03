Vanuit Helmond achter de dikke gymmatten en sportspullen aan naar Bosnië om uitleg en les te geven over gymlessen

De Cacaofa­briek verwacht mooie cijfers voor de horeca: ‘Na overname zijn we weer baas in eigen huis’

HELMOND – De horeca in De Cacaofabriek in Helmond zal over 2023 meer dan een miljoen euro omzet draaien, verwacht stichtingsvoorzitter Michel van den Berg. ,,Belangrijker is dat we weer zeggenschap hebben over wat hier gebeurt.”