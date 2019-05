Varende expositie over de Zuid-Willemsvaart komt ook in Helmond

Vertrek bestuurder kostte Elkerliek ziekenhuis 75.000 euro, vertrok hij wel vrijwillig of was er een conflict?

9:14 HELMOND - Oud-bestuurder Jean-Pierre van Beers van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond heeft bij zijn vertrek in 2018 een ontslagvergoeding meegekregen van 75.000 euro. Opvallend, want volgens de officiële verklaring zou hij vrijwillig zijn vertrokken.