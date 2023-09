Veel activiteiten tijdens Open Monumentendag in Helmond

Toerisme in de Peel zit in de lift: ‘De Peel was recreatief lang een witte vlek’

SOMEREN/GEMERT-BAKEL - Toerisme en recreatie zitten zichtbaar in de lift in de Peelgemeenten. Dat de zes gemeenten de handen ineen hebben geslagen om de regio toeristisch in de etalage te zetten, begint zijn vruchten af te werpen.