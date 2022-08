‘Veel meer cola dan normaal’ tijdens drooglegging Helmond Sport

Dag na branden heeft Bakelse buurt het over ‘jongens op scooter’, zoektocht duurt voort

BAKEL - Terwijl zwartgeblakerde grassprieten nog smeulen, is een dag na de branden aan de Aarle-Rixtelseweg het speculeren over en zoeken naar daders in volle gang. Twee jongens op een scooter trokken de aandacht van de buurt.

15 augustus