Veel meer klachten over gemeente Helmond

HELMOND - Het aantal klachten over de gemeente Helmond is in 2018 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2017. Eerder was juist sprake van een daling. Dit blijkt uit cijfers van de gemeente zelf.

Helmonders waren vorig jaar vooral ontevreden over de afdelingen Inrichting & Beheer Openbare Ruimte (IBOR) en Transactionele Dienstverlening (TD). Bij de eerste komen meldingen binnen over zaken als omgevallen bomen en losliggende stoeptegels. Bij TD worden onder meer rijbewijzen en vergunningen aangevraagd en verhuizingen doorgegeven.

Onbehoorlijk

Bij IBOR luiden de klachten vooral dat er niet of niet tijdig wordt gereageerd op een verzoek, dat verzoeken niet voortvarend worden behandeld en dat de indieners onbehoorlijk worden behandeld. Bij TD gaan de klachten hoofdzakelijk over het verstrekken van onduidelijke of onjuiste informatie. Van alle klachten is maar een handjevol onterecht of ongegrond.

De gemeente had vorig jaar vaker meer tijd nodig om klachten af te handelen. In 2017 werd 69 procent opgelost binnen 6 weken na ontvangst, in 2018 was dat 55 procent. Ook het aantal klachten dat binnen de wettelijke termijn van 10 weken