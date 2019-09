Veel meer ploeteren tijdens tweede Braverun in Brandevoort

Vrachtwa­gen­chauf­feur slaat alarm om auto die in de sloot ligt in Helmond

10:36 HELMOND - Nabij de Wolfsputterbaan (N279) in Helmond is zondagochtend rond 08.15 uur een auto aangetroffen in een droge sloot. Een vrachtwagenchauffeur die de auto door de struiken heen had zien liggen had alarm geslagen.