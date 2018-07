Veel nominaties Eropuit-prijs in Zuidoost-Brabant

Er zijn prijzen voor verschillende rubrieken. In de categorie Dagje uit zijn genomineerd: Liever Buiten Deurne, Boerenbondsmuseum Gemert, het EDAH Museum te Helmond en Happen en Trappen en Nationaal Klok & Peel Museum in Asten. Voor de rubriek kamperen is Pipowagen Camping Puur Genieten in Someren genomineerd, en voor de categorie Bed&Breakfast: Het Maagdenhuis in Asten en de Oranje Hoeve in Helenaveen. Hotel Eetcafé In d'Ouwe Peel, ook in Helenaveen, is tenslotte genomineerd voor twee rubrieken: hotel en restaurant.