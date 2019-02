Veel rijksgeld voor Helmonds plan om jeugd in actie te krijgen

Video Thomas Pieters uit Helmond zingt nú over Brabant

16:49 HELMOND - Hij maakte al een lied over Helmond, voorzien van videoclip met prominente Helmonders erin. Nu bezingt Thomas Pieters zijn liefde voor Brabant. 'Mijn Brabantse Hart’ gaat vrijdag in première, met een optreden voor Provinciale Staten in Den Bosch. En er is weer een een clip.