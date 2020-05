Veel te druk in de ziekenhuizen; patiënten negeren oproep om alleen te komen

HELMOND - De ziekenhuiszorg in de regio dreigt in de problemen te komen. Veel te veel patiënten nemen iemand mee naar hun afspraak. „We zien zelfs geregeld hele gezinnen.”

Het lijkt een simpele richtlijn: kom waar mogelijk alleen. Deze boodschap wordt patiënten meerdere keren op het hart gedrukt als ze een afspraak maken. Toch gaat het vaak mis, zien de vier ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant. En daardoor kan de veiligheid in het geding komen.

Nu de aantallen coronapatiënten flink zijn gedaald, wordt de reguliere zorg weer voorzichtig opgestart. Maar dat gebeurt in een omgeving die allesbehalve regulier is. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, het Elkerliek in Helmond, het St. Anna in Geldrop en het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven hebben zich ontzettend moeten inspannen om te kunnen voldoen aan de regels van de 1,5 metersamenleving. Patiënten wordt bij binnenkomst gevraagd of ze klachten hebben die kunnen wijzen op een besmetting met Covid-19. Er kwamen speciale looproutes, wachtruimtes werden aangepast en overal is desinfecterende gel binnen handbereik.

Cathrien: tachtig procent komt met begeleider

Om het risico op nieuwe coronabesmettingen zo laag mogelijk te houden én de zorg zo soepel mogelijk te kunnen laten verlopen, is het van belang dat er zo min mogelijk mensen in het ziekenhuis zijn. Die boodschap komt blijkbaar niet goed aan. „Ongeveer tachtig procent van de patiënten komt met een begeleider. Dat levert ruimtetechnisch problemen op”, schetst een woordvoerder van het Catharina Ziekenhuis.

De drie andere ziekenhuizen kunnen geen getallen noemen, maar hebben dezelfde ervaringen. „Het speelt dagelijks meerdere keren”, aldus een woordvoerster van het St. Anna. „En het leidt tot discussies”, weet een collega van het Máxima MC. Te veel personen menen volgens hem ten onrechte dat net zij de uitzondering op de regel mogen zijn.

Soms begeleiding logisch, of zelfs gewenst

Uiteraard zijn er gevallen waarin het logisch is dat er iemand met de patiënt meekomt, of waarin dat zelfs gewenst is. „Bijvoorbeeld bij een slechtnieuwsgesprek. Of bij een mijlpaal in iemands behandeling”, meldt de zegsman van het Cathrien. Bij het MMC wordt ook in andere gevallen één begeleider toegestaan. „Waarbij we wel telkens aangeven: liever niet”, aldus de woordvoerder in Veldhoven.

Meer dan één begeleider is echt uit den boze. Zulke gevallen zien ze in Eindhoven, Veldhoven en Geldrop zo nu en dan. Helmond spant de kroon. „We zien zelfs geregeld hele gezinnen binnenkomen”, zegt een woordvoerster van het Elkerliek Ziekenhuis. Volgens haar laat een aantal gezelschappen zich ook slecht corrigeren. Wat weer zorgt voor discussies, onbegrip en stress.

St. Anna: extra campagne

Het St. Anna Ziekenhuis start op korte termijn een extra campagne om de richtlijnen nog eens onder de aandacht te brengen. Het Elkerliek gaat de regels ‘nog beter uitleggen’. In het Cathrien wordt bij de verschillende poli’s uitgezocht of iemand met een goede reden is meegekomen. Zo niet, dan wordt diegene verzocht het ziekenhuis te verlaten en buiten te wachten.