Veel vragen, nog nauwelijks antwoorden en weinig tijd; verkoopplan Automotive Campus Helmond voelt als de rijdende trein

HELMOND - Op veel vragen was het antwoord: dat moet nog worden uitgewerkt. Tegelijkertijd ís er al veel uitgewerkt, maar dat werd dan weer niet concreet. De Helmondse politiek werd nog niet veel wijzer over het plan om de Automotive Campus te verkopen.

Vorige week werd bekend dat Helmond de campus wil overdoen aan investeringsfonds Ramphastos van Marcel Boekhoorn en Bouwbedrijf Van de Ven. Zij hebben de expertise die noodzakelijk wordt geacht voor de verdere groei van de campus zelf en de werkgelegenheid. Boekhoorn is al eigenaar van de High Tech Campus in Eindhoven.

Zo’n overname van een stuk publieke ruimte door private partijen roept tal van vragen op. Over de toekomstige toegankelijkheid van de campus. Over het waarborgen van maatschappelijke belangen als werkgelegenheid en onderwijs. Over de grondaankopen die nog moeten plaatsvinden. Over het risico van een buitenlandse overname in de toekomst. Over de invloed die Helmond straks nog kan uitoefenen. En natuurlijk over de financiële details van de deal.

Take it or leave it?

Er is op zich ruime politieke steun voor de verkoop van de campus aan Ramphastos en Van de Ven, zo bleek donderdagavond. Maar dat op veel vragen nog geen of geen duidelijke antwoorden kwamen, zorgde bij sommigen voor ongemak; het voelde als de spreekwoordelijke rijdende trein, die nog maar lastig te stoppen is. „Aan de ene kant zijn wij positief. Maar ik heb toch ook het gevoel van take it or leave it”, sprak Stef Stevens van coalitiepartij D66. „Als het dat laatste is, ga je denk ik tegen problemen aanlopen.”

Quote Een tussenrap­por­ta­ge kan natuurlijk, maar of dat nu veel meer duidelijk­heid gaat geven, weet ik niet. Serge van de Brug, Wethouder

Het optreden van wethouder Serge van de Brug (VVD) hielp niet. Stevens opperde een extra politieke vergadering over de verkoop van de campus, maar daar is eigenlijk geen tijd meer voor, stelde de wethouder. „We willen de deal voor de zomer afronden.” Toen Jacqueline Bach (Bach Plus) even later vroeg om een schriftelijke tussenrapportage, verraste Van de Brug met: „Dat kan natuurlijk, maar of dat nu veel meer duidelijkheid gaat geven, weet ik niet. Dan heb ik liever een extra commissievergadering.”

Slotsom: in mei komt de deal rond de Automotive Campus terug in de politiek, die dan om een advies wordt gevraagd. Waarschijnlijk komt er voor die tijd een soort update. Voorlopig is het een kwestie van vertrouwen.

Fietspad dicht vanwege inbraken

Overigens werd Van de Brug over één ding nog wel concreet: het fietspad over de campus is door de campusorganisatie afgesloten na een reeks inbraken bij bedrijven. Het pad bleek een handige, snelle vluchtroute. „Maar het is gewoon een openbaar fietspad en moet dus toegankelijk zijn. We moeten naar een structurele oplossing om het gebied veiliger te krijgen.”