Veelbesproken documentairemaker Marijn Poels komt naar De Cacaofabriek in Helmond

HELMOND - De internationaal bekende documentairemaker Marijn Poels komt op 14 november naar De Cacaofabriek in Helmond om zijn nieuwe film te tonen. Die heet Paradogma en is een vervolg op The Uncertainty Has Settled. Die ging over klimaatverandering.