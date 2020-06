Veelpleger uit Helmond wil niet tussen verslaafden zitten na zoveelste inbraken

Dat was tegen het zere been van S. Allemaal vooropgezet spel, de politie pakt hem waar ze hem pakken kunnen en het gaat helemaal nergens over. Hij was het niet en er is geen enkel bewijs. Officier Simone van Keulen vond de beelden echter bewijs genoeg en dan was er nog het vuistdikke strafblad. Hij zat eerder al eens twee jaar in een speciaal veelplegerstraject. Maar dat is een aanfluiting, vond hij. ‘Het is een verkapte straf, waarvoor de gevangenis meer geld krijgt van het rijk. Het gaat om de centen, je hebt er niks aan, ik zeker niet, wat moet ik tussen al die verslaafden?”