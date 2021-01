Veelpleger wil weg uit Helmond: ,,Dat is een te gevaarlijke plek voor mij”

Horeca van De Cacaofa­briek in Helmond in nieuwe handen: ‘We gaan geen soep uit een pakje serveren’

18 januari HELMOND - De horeca in De Cacaofabriek in Helmond komt in handen van ondernemerskoppel Barry van den Beuken (57) en Jacqueline de Bar (58). Het stel wil gaan werken met streekproducten en zorgen voor meer sfeer in het gebouw.