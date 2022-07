Veertig jaar samen in de praktijk: ‘Vroeger vroegen ze wanneer de tandarts kwam’

Ingrid (63) en Rolf (64) leerden elkaar kennen op de middelbare school. ,,Een echte jeugdliefde”, zegt ze met een lach. Zij wilde toen al tandarts worden. ,,Ik had een beugel en ik vond dat precisiewerk en geklungel in een mond leuk. Lekker bezig zijn met je handen.” Hij had eigenlijk hele andere plannen. ,,Mijn vader was scheepsbouwer. Dat leek me wel wat, maar het ging slecht met de scheepsbouw dus dat werd me snel afgeraden.” Een vriend van de familie was tandarts en vertelde altijd leuke technische dingen over zijn vak. ,,Toen wist ik het.”