Veilig stemmen met machines van VDL

'Een Brabants kwartiertje' denken de ontwikkelaars nodig te hebben om de stemmen van heel Eindhoven te tellen met de stem- en telmachines die zij hebben ontwikkeld. „Ons systeem biedt een enorme tijdsbesparing. Zeker als we naar het hele land kijken", stelt Matthijs Schippers van Smartmatic. „Bij de laatste verkiezingen waren 80.000 vrijwilligers in ploegendiensten tot diep in de nacht aan het tellen. Dat doen onze machines in een fractie van de tijd. En als je weet dat al die vrijwilligers 200 euro kregen omdat het zo'n omvangrijke taak was, dan weet je dat je veel geld kunt besparen."

Zes jaar geleden staken Smartmatic, VDL en Eurotempest de hoofden bij elkaar om een veilig, geautomatiseerd stem- en telsysteem te ontwikkelen waarmee we in Nederland op een eenvoudige en toegankelijke manier kunnen stemmen. Gisteren werd het resultaat gedemonstreerd. „Je stemt digitaal via het touchscreen van de stemmachine. Als je klaar bent, je hebt het gecontroleerd en geeft akkoord wordt het stembiljet uitgeprint voorzien van een volgnummer. Dat biljet doe je zelf in de stembus", zegt Jeroen van den Hurk van VDL. Als de stemlokalen zijn gesloten, halen vrijwilligers de biljetten uit de bussen, leggen ze op stapeltjes en stoppen die in de telmachine. Die trekt de biljetten naar binnen en maakt een fotootje van elk biljet. Zo worden de stemmen geteld maar ook meteen gecontroleerd aan de hand van de volgnummers. „Het systeem is niet te hacken. De apparaten hebben geen netwerkmogelijkheid. Ze zijn niet verbonden aan internet, Wifi of Bluetooth. Ook hebben ze geen geheugen."

Matthijs Schippers van Smartmatic (links) en Jeroen van den Hurk van VDL demonstreren de stem- en telmachine.

