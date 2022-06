Veilig wandelen in de pauze en onderweg een bes of braam plukken: speciale routes bij bedrijventerreinen Helmond

‘Waarheen leidt deze weg?’ Somerense ouderen trekken van leer tegen treuzelen­de lokale politici

SOMEREN - 2400 senioren in de gemeente Someren roepen de lokale politiek tot de orde. Ze zijn verontwaardigd over de lange duur van de coalitieonderhandelingen. Al ruim zeventig dagen wordt amper over de inhoud met elkaar gesproken. ,,Dat is toch van de zotte?!”

1 juni