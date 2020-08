Veiligheidsregio over Van Rooi: ‘Leiderschap op de werkvloer lijkt niet geheel onder controle’

Interview Van hét gezicht naar man achter de schermen: spierziek­te krijgt kastelein uit Helmond er niet onder

17:00 HELMOND - Van tachtig uur per week werken naar amper zes uur per dag in een elektrische rolstoel kunnen zitten. Het leven van kastelein Rick van den Ende staat sinds de diagnose van een zeldzame spierziekte in 2011 op zijn kop.