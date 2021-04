Veldhovense drugsdealer loopt in vijf dagen twee keer tegen de lamp in Helmond

Helmond Sport droomt van een mooi slot, met periodeti­tel? Heel moeilijk, maar niet onmogelijk

3 april Nog foutloos in de vierde periode, in het linkerrijtje én drie overwinningen op rij: het kan even niet op bij Helmond Sport, waar de spelers stiekem dromen van nóg meer. Een periodetitel? ,,Het is nog niet echt een ding, maar we hebben het er wél over”, zei Orhan Dzepar na de 2-0 zege op Jong AZ.