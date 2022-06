Oppositie in Helmond wil in gesprek met de formateur, maar die weigert: ‘Dat is niet verstandig, vanwege cultuur, werkwijze en personen’

HELMOND - De voltallige oppositie in Helmond wil graag weten hoe het Helmondse ‘ambitie-akkoord’ tot stand is gekomen. Maar formateur Jan van Leijenhorst ziet er niks in om tekst en uitleg te geven. ,,Ik heb me verwonderd over hoe een aantal dingen is gelopen.”

14 juni