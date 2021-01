Verasol uit Helmond krijgt zusje in zonwering

Mortelse spuiter krijgt zijn zin: voorlopig nog geen nieuwe huizen in de buurt

1 januari DEN HAAG/DE MORTEL – Er komen voorlopig geen twee nieuwe woningen bij de in- en uitrit van Jacobs Kunststof Spuitgiettechniek aan de Bakelseweg in De Mortel. De Raad van State heeft na bezwaren van eigenaar Jacobs in een spoedzaak een stokje gestoken voor de nieuwbouw.