Verbinding van station naar centrum Helmond schreeuwt om verbetering

Het gaat al jaren over de entree van de stad voor wie met de trein een dagje Helmond doet. Zes jaar geleden werd er zelfs een stichting voor opgericht, De Rode Loper. De naam geeft aan wat die voor ogen had: mensen op majestueuze wijze ontvangen én naar het centrum toe geleiden. Het was de tijd dat grote kantoorpanden aan het Stationsplein leegstonden. Adjunct-hoogleraar accountancy Bart van Beurden van de Tilburgse universiteit was initiatiefnemer van de denktank, die in haar ideeën de slopershamer niet uitsloot.

Het enthousiasme was groot, het initiatief bloedde dood. De financiën bleken een struikelblok. ,,Iedereen besloot om zijn eigen plan te trekken", blikt Van Beurden terug. Nu stellen centrumondernemers en horecabazen dat de verbinding van station naar centrum om verbetering schreeuwt.

Hoe erg is het? Het zicht vanuit het station is best aardig, met de boogbalkonnetjes aan de overzijde. En het kunstwerk HELLO Future met de lopende spreuken. Op het voormalige UWV-gebouw staan grote spreuken dat het daar gaat gebeuren. Grote oplichtende letters knipperen in het donker van 'HIER' naar 'HERE'.

De route naar het centrum voert de voetganger over de Weg op den Heuvel. Daarbij passeert men het fraaie voormalige kantongerechtsgebouw uit 1906, een rijksmonument. Via een wat onduidelijke oversteek waarbij je fietsers niet over het hoofd moet zien, gaat de tocht verder langs de parkeerplaatsen van residentie Binderen. Niet echt een aantrekkelijk stuk. Vervolgens langs het Cour rechtsaf.

Massief

Het laatste deel voert langs drie dichtgetimmerde panden aan de linkerzijde en het massieve gebouw van de Al Fadjr-moskee rechts. Aan het einde de drukke oversteek over de Kasteel-Traverse. Via de Zuid Koninginnewal kom je dan het centrum binnen. Ook niet echt een visitekaartje.

Voor Van Beurden is het een gesloten boek. De functie van het Stationsplein is veranderd, ziet hij. Minder een entree van de stad, meer een opvang voor starters. Hij snapt dat de kantoorgebouwen bij het station veranderd worden in appartementencomplexen. ,,In Eindhoven kun je nauwelijks appartementjes vinden. Mensen wijken misschien uit naar Helmond. Daarom zien investeerders er brood in. Voor jonge mensen kan het interessant zijn: je woont hier en werkt in Eindhoven. De tijdsgeest is helemaal veranderd. Wij probeerden vanuit de crisissituatie de geesten rijp maken om het een keer anders aan te pakken. Nu is het geen crisis meer."