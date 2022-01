Verbitterd over de door corona vastgelopen rock-’n-rollwereld viel Tommie (57) in slaap op de bank, en werd nooit meer wakker

Geen van zijn vrienden weet precies hoe Tommie van Vijfeijken de muziek in is gerold. Waarschijnlijk was hij in zijn jeugd al in het nachtleven en op festivals te vinden. Maar hoe hij ook begonnen is, een ding staat buiten kijf: Tommie was de beste geluidsman van de regio. ,,Hij maakte complete verslagen over de plekken waar hij gewerkt had. Hoe het geluid erbij hing, hoe het klonk. Met tekeningen erbij’’, vertelt zijn goede vriend Diederik.